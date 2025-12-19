Der Vertrag von Niklas Steffen wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Nun bindet der FC Thun seinen Torhüter bis 2028 an sich.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Einen Tag nach derjenigen von Ethan Meichtry (20) verkündet der FC Thun eine weitere Vertragsverlängerung: Torhüter Niklas Steffen bleibt bis 2028 bei den Berner Oberländern. Sein Arbeitspapier erhält zudem eine Option auf ein weiteres Jahr. Der Vertrag des 24-Jährigen wäre im Sommer 2026 ausgelaufen.

Steffen ist im Sommer 2024 als nominell zweiter Torhüter von Rapperswil-Jona zu den Thunern gestossen, hat aber im vergangenen Frühling den Stammplatz im Tor der Berner Oberländer erkämpft und diesen nach dem Aufstieg in die Super League behalten können. Damit ist er in dieser Spielzeit Teil der zweitbesten Defensive der höchsten Schweizer Liga.

Entsprechend erfreut zeigt sich Thun-Sportchef Dominik Albrecht über die Vertragsverlängerung: «Niklas hat sich bei uns sofort bestens integriert und passt mit seiner Art sehr gut zum FC Thun. Mit seinen konstant starken Leistungen und seiner Ruhe verleiht er unserer Abwehr Stabilität», lässt er sich in der Mitteilung des Vereins zitieren.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.