«Passt sehr gut zum FC Thun»
Super-League-Leader verlängert mit seinem Torhüter

Der Vertrag von Niklas Steffen wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Nun bindet der FC Thun seinen Torhüter bis 2028 an sich.
Publiziert: 19.12.2025 um vor 26 Minuten
Niklas Steffen verlängert beim FC Thun um zwei weitere Jahre.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Einen Tag nach derjenigen von Ethan Meichtry (20) verkündet der FC Thun eine weitere Vertragsverlängerung: Torhüter Niklas Steffen bleibt bis 2028 bei den Berner Oberländern. Sein Arbeitspapier erhält zudem eine Option auf ein weiteres Jahr. Der Vertrag des 24-Jährigen wäre im Sommer 2026 ausgelaufen.

Steffen ist im Sommer 2024 als nominell zweiter Torhüter von Rapperswil-Jona zu den Thunern gestossen, hat aber im vergangenen Frühling den Stammplatz im Tor der Berner Oberländer erkämpft und diesen nach dem Aufstieg in die Super League behalten können. Damit ist er in dieser Spielzeit Teil der zweitbesten Defensive der höchsten Schweizer Liga.

Entsprechend erfreut zeigt sich Thun-Sportchef Dominik Albrecht über die Vertragsverlängerung: «Niklas hat sich bei uns sofort bestens integriert und passt mit seiner Art sehr gut zum FC Thun. Mit seinen konstant starken Leistungen und seiner Ruhe verleiht er unserer Abwehr Stabilität», lässt er sich in der Mitteilung des Vereins zitieren.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
