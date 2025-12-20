DE
«Passen perfekt zum Klub»
FC Thun verlängert mit zwei Schlüsselpersonen

Zwei wichtige Vertragsverlängerungen beim FC Thun: Andres Gerber, Leiter Sport, und Dominik Albrecht, Sportchef bleiben mindestens bis Sommer 2029.
Publiziert: vor 36 Minuten
Dominik Albrecht (l) und Andres Gerber bleiben dem FC Thun erhalten.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Der FC Thun setzt im sportlichen Bereich weiter auf Kontinuität. Der Klub verlängert die Verträge mit Andres Gerber, Leiter Sport, und Dominik Albrecht, Sportchef, jeweils bis Sommer 2029. Das teilten die Berner Oberländer am Samstag mit.

Mit der langfristigen Vereinbarung unterstreicht der FC Thun das grosse Vertrauen in zwei zentrale Schlüsselpersonen. Gerber und Albrecht hätten in der bisherigen Zusammenarbeit gezeigt, dass sie «perfekt zum FC Thun, dessen Werte und Ziele passen», heisst es in der Medienmitteilung.

Bereits vor den aktuellen Erfolgen als Aufsteiger in der Super League gelang es dem Duo, wichtige Klubvorhaben konsequent umzusetzen – allen voran die Förderung und Integration von Nachwuchsspielern in die erste Mannschaft. Nun soll der eingeschlagene Weg gemeinsam weitergeführt werden, um das langfristige Ziel zu erreichen: die Etablierung der ersten Mannschaft in den Top 6 der Super League.

Gerber ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für den FC Thun tätig, Albrecht gehört dem Klub seit 15 Jahren an. «Ich freue mich sehr, dass ich auch in Zukunft beim FC Thun mittun und meine Erfahrungen einbringen kann», wird Gerber in der Mitteilung zitiert.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
