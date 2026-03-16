FCB leiht Offensivtalent an Challenge-League-Klub aus

Nach mehreren Jahren im Basler Nachwuchs soll Cobel Sow Garcia bei Rapperswil-Jona nun an das Niveau der Challenge League herangeführt werden.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Diese Statistik lässt sich sehen: In der Promotion League kommt Cobel Sow Garcia in der Saison 2025/26 auf neun Tore und sechs Vorlagen in 21 Einsätzen. Fortan läuft der 19-jährige spanische Flügelstürmer, der im Alter von 12 Jahren vom BSC Old Boys in den FCB-Nachwuchs wechselte, aber nicht mehr für die U21 der Bebbi auf.

Garcias Weg führt ihn auf Leihbasis bis Saisonende zu Rapperswil-Jona. Beim Tabellensechsten der Challenge League soll das Offensivtalent «Spielpraxis in der zweithöchsten Schweizer Fussballiga sammeln und dadurch schrittweise an ein höheres Niveau herangeführt werden», wie der FCB mitteilt. Eine Kaufoption besitzt Rapperswil-Jona nicht.

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