Servette verliert letztes Testspiel vor Rückrundenstart

Am Samstag trägt Servette sein letztes Testspiel der Rückrunden-Vorbereitung aus. Die Mannschaft von Jocelyn Gourvennec muss sich den Belgiern von Mechelen dabei knapp geschlagen geben.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Missglückte Rückrunden-Hauptprobe für Servette: Die Genfer unterliegen dem belgischen Erstligisten KV Mechelen im letzten Testspiel der Vorbereitung mit 1:2. Das Testspiel wurde im Rahmen des Trainingslagers der Servettiens im spanischen Murcia ausgetragen.

Für das einzige Tor von Servette, das praktisch in Bestbesetzung antritt, ist Mardochée Miguel nach bereits sieben Minuten besorgt. Der 18-Jährige wird nach einem hohen Ball in den Strafraum von der gegnerischen Defensive sträflich alleine gelassen und versenkt den Ball schliesslich in der linken Torecke. Mit zwei Treffern nach der Pause drehen die Belgier das Spiel aber noch.

Anders als für die meisten Super-League-Teams beginnt die Rückrunde für Servette bereits am kommenden Mittwoch: Im Nachholspiel der 18. Runde empfangen die Genfer dann Lausanne-Sport zum Léman-Derby.