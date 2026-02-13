Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Über die Bücher muss vor allem einer: Theo Bergvall, der Bruder des Tottenham-Youngsters Lucas. Nach seiner Ankunft in der Schweiz im Winter startete er eigentlich stark. Aber in diesem Spiel steht er zu Beginn zweimal viel zu weit vorne und lässt hinter ihm riesige Räume für die Thuner Blitz-Angriffe per langer Bälle, die landesweit bekannt sind. Er ist dann noch bei einem dritten Gegentor entscheidend im negativen Sinn. Trotz Kanterniederlage gibts auch einige genügende Noten. Ballkünstler Diakité schafft durch seine feine Technik immer wieder Räume, genauso wie Lekoueiry. Spanien-Youngster Janneh stellt eine eindrückliche Statistik auf: Bei vier Abschlüssen aufs gegnerische Tor seit der Ankunft in der Schweiz hat er nun schon drei Tore erzielt! Und Verteidiger Sow trocknet die Thuner Stürmer in der ersten Halbzeit mehrmals ab. Aber dann baut er wie das gesamte Team stark ab.

Hinweis: Diakité bis 72., Butler-Oyedeji bis 72., Custodio bis 72., Janneh bis 80., Lekoueiry bis 80. Minute.

Kana-Biyik ab 72., Ajdini ab 72., Mollet ab 72., Traoré ab 80., Kone ab 80. Minute.

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

5:1! Aber so klar wie das Ergebnis sind die Spielverhältnisse in der Stockhorn-Arena lange nicht. Es zeigen alle Spieler genügende Leistungen, aber darunter gibts auch einige Vierer. Zum Beispiel von Goalie Steffen, der mehrere starke Paraden zeigt, aber beim Gegentor schlecht aussieht. Mittelfeldmann Käit muss schon zur Halbzeit vom Feld, ist aber wegen einiger kerniger Aktionen gerade noch genügend. Eine starke Leistung zeigt eigentlich Captain Bürki, der vor dem Spiel für 200 Thuner Einsätze geehrt wurde – aber er verliert vor dem Gegentor in der Offensive den Ball. Von den Fünfern sticht natürlich einer heraus: Matoshi, der in nur einer Minute vor dem Tor zweimal eiskalt ist. Er erzielt bereits sein drittes Tor im noch jungen 2026. Das andere war der Siegtreffer vor zwei Wochen in Basel. Und Leithammel Bertone schafft mit seinen langen Bällen aus dem Mittelfeld einmal mehr entscheidende Spielsituationen.

Hinweis: Kait bis 46., Matoshi bis 62., Imeri bis 62., Labeau bis 74., Rastoder bis 87. Minute.

Roth ab 46., Meichtry ab 62., Reichmuth ab 62., Ibayi ab 74., Gutbub ab 87. Minute.

