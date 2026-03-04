Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die Luzerner zeigen über weite Strecken eine ganz gute Leistung. Eigentlich hätten sie mindestens einen Punkt verdient. Entsprechend ist die Notengebung. Adrian Bajrami ist sogar der beste Mann des Spiels. Er ist eine Mauer, welche die YB-Offensive nicht überwindet.

Dass es am Ende wieder eine Niederlage absetzt, liegt an den beiden Fehlern, welche die Zentralschweizer begehen. Einmal ist es Julian von Moos, der das erste Gegentor verschuldet und dann patzt auch noch Goalie Pascal Loretz.

Eine ungenügende Note kriegt auch Lucas Ferreira. Seine Gelb-Rote ändert die Dynamik der Partie. Man kann die Hand ins Feuer legen: zu elft hätte sich diese Mannschaft sicher einen Punkt erkämpft.

Stattdessen steht sie mit leeren Händen da. Und der Strichkampf scheint zudem entschieden.

Ferreira (Gelbrot) bis 41., von Moos bis 60., R. Fernandes bis 74., Kabwit bis 74., Abe bis 74. und Di Giusto bis 80. Minute.

Ottiger ab 60., Ciganiks ab 74., Villiger ab 74., Winkler ab 74. und Karweina ab 80. Minute – Ciganiks, Villiger, Winkler und Karweina zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

YB feiert den ersten Liga-Auswärtssieg seit November. Es ist aber ein äusserst schmeichelhafter Dreier in der Swissporarena. Insbesondere in der Offensive zeigen die Berner Ladehemmungen.

Samuel Essende kriegt eine ungenügende 3. Nur dank zwei FCL-Fehlern kommen die Young Boys in Luzern zu ihren Toren. Deshalb geht der mutige Plan von Gerardo Seoane auf, 58 Skorerpunkte (darunter Christian Fassnacht und Chris Bedia mit insgesamt 40 Torbeteiligungen) zu Beginn auf der Bank zu lassen.

Das liegt vor allem an seinem soliden Innenverteidiger Gregory Wüthrich, seinem Kämpfer im Mittelfeld Edimilson Fernandes und dem Zauberer Alvyn Sanches. Sie sind klar die besten in einem eher mittelmässigen YB-Kollektiv.

Ungenügend fallen die Aussenläufer Yan Valery sowie Stefan Bukinac auf, die beide ständig von Luzernern überlaufen werden.

Bukinac bis 56., Essende bis 78., Sanches bis 78., Gigovic bis 78. und Monteiro bis 96. Minute.

Bedia ab 56., Fassnacht ab 78., Males ab 78., Gigovic ab 78. und Zoukrou ab 96. Minute – Fassnacht, Males, Gigovic und Zoukrou zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

