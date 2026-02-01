Es ist kein grossartiger Brüller, dieses Spiel zwischen Bernern und Zürchern. Wie auch? Es handelt sich ja um einen Krisengipfel. Doch es kennt eine einigermassen deutlich bessere Mannschaft. Was sich auch in den Noten niederschlägt. Bei YB ist keiner ungenügend. Die Besten: Joël Monteiro, der wieder mal ein Spiel zeigt, das seinem immensen Potenzial gerecht wird. Dann der energetische Amin Gigovic, der im Rennen um den zweiten zentralen Mittelfeldspieler die Nase gegenüber Rayan Raveloson vorne zu haben scheint. Und Saidy Janko, der auf der rechten Seite immer wieder Impulse setzt. Das sind jene, die benotet werden. Und da sind dann noch die beiden Joker Darian Males und Christian Fassnacht, die zu wenig lang gespielt haben, um eine Note zu kriegen. Sie bringen beide frischen Schwung und hätten eine Fünf gekriegt, wenn sie länger als eine halbe Stunde im Einsatz gestanden wären.

Virginius bis 66., Bedia bis 66., Sanches bis 85., Gigovic bis 85.

Cordova 66. bis 72., Fassnacht ab 66., Males ab 72., Zoukrou ab 85., Raveloson ab 85. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCZ-Spieler abgeschnitten

Es kommt praktisch alles von rechts bei YB. Einen entsprechend schweren Stand haben die Zürcher Defensivleute. So Vujevic (der in der Pause angeschlagen raus muss) und Comenencia, aber auch Kablan sowie Aushilfs-Captain Lindrit Kamberi und später Reichmuth, die bei weitem nicht fehlerfrei sind. Für diese Fünf gibts eine ungenügende Note. Die erhalten aber auch die beiden sich zu wenig einbringenden Stürmer Kény und Emmanuel. Der Rest? Eine Vier, weil die Leistung einigermassen korrekt war, wenngleich nach vorne überschaubar wenig läuft. Auch Goalie-Youngster Silas Huber erhält bei seinem Super-League-Debüt eine Vier für seine zwei, drei hübschen Paraden nach dem frühen Gegentor. Auch wenn er bei diesem etwas stark spekuliert und früh zu Boden geht, was er selbst auch so sieht.

Vujevic bis 46., Krasniqi bis 61., Tsawa bis 72., Reverson bis 85., Kablan bis 85.

Reichmuth ab 46. Emmanuel ab 61., Di Giusto ab 72., Nvendo ab 85., Bagoura ab 85. (alle zu kurz für eine Bewertung).

