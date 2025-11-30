DE
Noten gegen Lausanne
Nur wenige Thuner zeigen genügende Leistung

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der 1:2-Niederlage von Thun gegen Lausanne.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
1/7
Thun verliert in Lausanne 1:2.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
bastien.feller1.png
Bastien FellerSportjournalist

Ein Spiel zum Vergessen für die Stürmer des FC Thun. In der kalten La Tuilière konnten sie sich gegen die robusten Lausanner Verteidiger nicht durchsetzen. Nur Ethan Meichtry stach beim Stand von 0:0 mit seiner Topchance hervor. Von den anderen kam zu wenig, um nach zwei Gegentoren noch auf einen Punkt hoffen zu können. Mit Elmin Rastoder wurde einer der beiden Stürmer nach der Pause dummerweise auch noch vom Platz gestellt. Schade für die Thuner, die Lausanne selbst zu zehnt nach dem Anschlusstreffer durch einen Elfmeter von Bertone noch ins Wanken brachten.

Hinweis: Fehr bis 46., Matoshi bis 46., Meichtry bis 59., Roth bis 72., Ibayi bis 76. – Montolio ab 46., Reichmuth ab 46., Labeau ab 59., Imeri ab 72., Gutbub ab 76. (alle zu kurz für eine Bewertung).  

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Lausanne konnte sich gegen Thun auf einen talentierten Beyatt Lekoueiry verlassen. Über den mauretanischen Nationalspieler starteten fast alle Angriffe der Waadtländer. Der schnelle und starke Techniker machte der Thuner Verteidigung zu schaffen. Gegen seinen Kopfball, den er trotz seiner geringen Körpergrosse (1.71 m) zur Führung verbuchte, waren die Defensivspieler chancenlos. Hinter ihm war Roche erneut unersetzbar. Goalie Letica rettete sein Team beim Stand von 0:0 mit mehreren entscheidenden Paraden vor dem Rückstand. Rodolfo Lippo konnte sich bei seinem Super-League-Debüt mehrmals gegen die Stürmer aus dem Berner Oberland behaupten.

Hinweis: Mollet bis 62., Lekoueiry bis 62., Diakité bis 74., Sigua bis 74. – Beloko ab 62., Custodio ab 62., Kana-Biyik ab 74., Butler-Oyedeji ab 74. (alle zu kurz für eine Bewertung).  

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
