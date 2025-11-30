Bastien Feller Sportjournalist

Ein Spiel zum Vergessen für die Stürmer des FC Thun. In der kalten La Tuilière konnten sie sich gegen die robusten Lausanner Verteidiger nicht durchsetzen. Nur Ethan Meichtry stach beim Stand von 0:0 mit seiner Topchance hervor. Von den anderen kam zu wenig, um nach zwei Gegentoren noch auf einen Punkt hoffen zu können. Mit Elmin Rastoder wurde einer der beiden Stürmer nach der Pause dummerweise auch noch vom Platz gestellt. Schade für die Thuner, die Lausanne selbst zu zehnt nach dem Anschlusstreffer durch einen Elfmeter von Bertone noch ins Wanken brachten.

Hinweis: Fehr bis 46., Matoshi bis 46., Meichtry bis 59., Roth bis 72., Ibayi bis 76. – Montolio ab 46., Reichmuth ab 46., Labeau ab 59., Imeri ab 72., Gutbub ab 76. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Lausanne konnte sich gegen Thun auf einen talentierten Beyatt Lekoueiry verlassen. Über den mauretanischen Nationalspieler starteten fast alle Angriffe der Waadtländer. Der schnelle und starke Techniker machte der Thuner Verteidigung zu schaffen. Gegen seinen Kopfball, den er trotz seiner geringen Körpergrosse (1.71 m) zur Führung verbuchte, waren die Defensivspieler chancenlos. Hinter ihm war Roche erneut unersetzbar. Goalie Letica rettete sein Team beim Stand von 0:0 mit mehreren entscheidenden Paraden vor dem Rückstand. Rodolfo Lippo konnte sich bei seinem Super-League-Debüt mehrmals gegen die Stürmer aus dem Berner Oberland behaupten.

Hinweis: Mollet bis 62., Lekoueiry bis 62., Diakité bis 74., Sigua bis 74. – Beloko ab 62., Custodio ab 62., Kana-Biyik ab 74., Butler-Oyedeji ab 74. (alle zu kurz für eine Bewertung).

