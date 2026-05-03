Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Lange ist der Auftritt nicht schlecht. Die Noten sind es mehrheitlich schon. Denn zur nicht mehr so starken Leistung in der zweiten Halbzeit kommen Undiszipliniertheiten dazu.

Ibayi leistet sich gleich zwei. Zuerst tritt er Vouilloz nach einem Zweikampf beim Vorbeilaufen auf den Knöchel und hat Glück, dass er nicht vom Platz fliegt. Also holt er es als ausgewechselter Spieler auf der Bank nach, rastet aus und muss dennoch frühzeitig unter die Dusche.

Auch Fehr fliegt mit Gelb-Rot vom Platz – an der Seitenlinie ist Trainer Lustrinelli nicht das beste Vorbild und holt Gelb, weil er brüllt und brüllt.

Positiverscheinungen gibts aber dennoch: Imeri ist ein Aktivposten in der ersten Halbzeit und sieht Passwege, die andere nicht sehen. Heule ist flink am Ball und bereitet die Führung von Matoshi vor. Dieser erhält keine bessere Note, weil er zum Beispiel beim Ausgleich zu weit weg ist.

Hinweis:

Matoshi bis 46., Ibayi bis 67., Imeri bis 67., Rastoder bis 72. und Bertone bis 89. Minute.

Käit ab 46., Labeau ab 67., Reichmuth ab 67., Dursun ab 72. und Gutbub ab 89. Minute – Labeau, Reichmuth, Dursun und Gutbub zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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Und so haben die Basel-Spieler abgeschnitten

Basel zeigt eine starke zweite Halbzeit. In der ersten sind beide Teams auf Augenhöhe.

Metinho überzeugt mit seiner Ballsicherheit unter Druck, seinem Schlenzer zum 1:1 und seinem präzisen Pass vor dem 2:1.

Viele Basler zeigen einen guten Auftritt – bei Super-Talent Duranville hingegen fällt auf, dass er nicht immer mit letzter Vehemenz Druck auf den Gegner ausübt und Aktionen nicht fertig macht. Auch vor dem Gegentreffer ist er nicht genug nah dran, offensiv kann er sich auch mal verheddern.

Youngster Koloto bringt vor allem gleich zu Beginn viel Energie rein und ist da der Beste auf dem Platz, nachher übernehmen andere.

Hinweis:

Rüegg bis 67., Duranville bis 67., Bacanin bis 76. und Koloto bis 76. Minute.

Senaya ab 67., Salah ab 67., Koindredi ab 76. und Ajeti ab 76. Minute – alle zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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