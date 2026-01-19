Lausanne schnappt sich Bruder von Tottenham-Star

Theo Bergvall wechselt von Djurgarden zu Lausanne. Die Waadtländer statten den 21-jährigen Verteidiger mit einem Vertrag bis 2029 aus.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Lausanne tätigt den zweiten Wintertransfer. Vom zwölffachen schwedischen Meister Djurgarden kommt der Rechtsverteidiger Theo Bergvall (21) zum Super-Ligisten.

«Ich bin hier und bereit, alles für den Klub und die Fans zu geben», sagt er im kurzen Vorstellungsvideo. Der 21-Jährige unterschreibt im Waadtland einen Vertrag bis 2029.

Für das schwedische U21-Nationalteam hat Bergvall, dessen jüngerer Bruder Lucas (19) beim Premier-League-Topklub Tottenham spielt (70 Einsätze), bislang ein Spiel (Oktober 2025) absolviert. Über die Ablösemodalitäten gibt Lausanne keine Details bekannt.

