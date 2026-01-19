DE
FR
Abonnieren

Neuzugang aus Schweden
Lausanne schnappt sich Bruder von Tottenham-Star

Theo Bergvall wechselt von Djurgarden zu Lausanne. Die Waadtländer statten den 21-jährigen Verteidiger mit einem Vertrag bis 2029 aus.
Publiziert: vor 48 Minuten
Kommentieren
Der schwedische Verteidiger Theo Bergvall wechselt zu Lausanne.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Lausanne tätigt den zweiten Wintertransfer. Vom zwölffachen schwedischen Meister Djurgarden kommt der Rechtsverteidiger Theo Bergvall (21) zum Super-Ligisten.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

«Ich bin hier und bereit, alles für den Klub und die Fans zu geben», sagt er im kurzen Vorstellungsvideo. Der 21-Jährige unterschreibt im Waadtland einen Vertrag bis 2029.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Für das schwedische U21-Nationalteam hat Bergvall, dessen jüngerer Bruder Lucas (19) beim Premier-League-Topklub Tottenham spielt (70 Einsätze), bislang ein Spiel (Oktober 2025) absolviert. Über die Ablösemodalitäten gibt Lausanne keine Details bekannt.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Super League
        Super League
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur