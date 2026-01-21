DE
Neuzugang aus Holland
Servette verstärkt sich erneut in der Defensive

Houboulang Mendes wechselt von Fortuna Sittard zu Servette. In Genf unterschreibt er einen langjährigen Vertrag.
Houboulang Mendes (l.) verstärkt die Defensive von Servette.
Nach Marco Burch (25) verstärkt sich Servette ein zweites Mal in diesem Winter in der Defensive. Wie die Genfer bekannt geben, wechselt Rechtsverteidiger Houboulang Mendes (28) nach Genf. Der Guinea-Bissauer unterschreibt einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Über die Ablöse machen die Grenats keine Angabe.

Mendes kommt vom holländischen Erstligisten Fortuna Sittard, wo er seit vergangenem Sommer auf nur sechs Einsätze kam – keinen davon von Beginn an. Zuvor hatte er sieben Jahre bei Lorient und Almeria unter Vertrag gestanden, wo er Erfahrung in der Ligue 1 und LaLiga gesammelt hatte.

