DE
FR
Abonnieren

Neun Spieler werden gesperrt
Liga weist FCZ-Einsprache im Fall Kamberi ab

Der FC Zürich muss in den nächsten zwei Spielen wieder auf Ersatzcaptain Lindrit Kamberi verzichten. Die Liga hat einen Rekurs seines Klubs abgewiesen. Zudem sind für die 30. Runde neun Spieler gesperrt.
Publiziert: vor 29 Minuten
Kommentieren
Seine Sperre wird nicht reduziert: Lindrit Kamberi muss die nächsten zwei Spiele wieder auf die Tribüne.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi flog im Ligaspiel in Bern am 1. März für eine Notbremse und rücksichtsloses Einsteigen mit direkt Rot vom Platz. Weil sein Klub Rekurs gegen die Sperre von drei Spielen eingelegt hatte, durfte der 26-Jährige zuletzt bei der 1:2-Niederlage in Genf wieder ran.

Jetzt hat die Liga diesen aber abgewiesen. Heisst: Kamberi, der den FCZ seit der Degradierung von Yanick Brecher als Captain aufs Feld führt, muss die nächsten Spiele gegen Sion (14. März) und Thun (21. März) wieder zuschauen. Die erste von seinen drei Sperren hat Kamberi gegen Lausanne abgesessen. 

Nach Gelb-Roten Karten werden auch Jan Kronig (Sion) und Michael Frey (GC) ihren Teams nicht zur Verfügung stehen. Folgende Spieler sind nach ihrer vierten respektive achten Gelben Karte ebenfalls gesperrt: Edimilson Fernandes (YB), Roman Buess und Randy Schneider (Winterthur), Adrian Bajrami (Luzern), Bradley Mazikou (Servette), Marco Bürki und Justin Roth (Thun)

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Luzern
FC Luzern
FC Sion
FC Sion
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Zürich
        FC Zürich
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC Sion
        FC Sion
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich