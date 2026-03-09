Liga weist FCZ-Einsprache im Fall Kamberi ab

FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi flog im Ligaspiel in Bern am 1. März für eine Notbremse und rücksichtsloses Einsteigen mit direkt Rot vom Platz. Weil sein Klub Rekurs gegen die Sperre von drei Spielen eingelegt hatte, durfte der 26-Jährige zuletzt bei der 1:2-Niederlage in Genf wieder ran.
Jetzt hat die Liga diesen aber abgewiesen. Heisst: Kamberi, der den FCZ seit der Degradierung von Yanick Brecher als Captain aufs Feld führt, muss die nächsten Spiele gegen Sion (14. März) und Thun (21. März) wieder zuschauen. Die erste von seinen drei Sperren hat Kamberi gegen Lausanne abgesessen.
Nach Gelb-Roten Karten werden auch Jan Kronig (Sion) und Michael Frey (GC) ihren Teams nicht zur Verfügung stehen. Folgende Spieler sind nach ihrer vierten respektive achten Gelben Karte ebenfalls gesperrt: Edimilson Fernandes (YB), Roman Buess und Randy Schneider (Winterthur), Adrian Bajrami (Luzern), Bradley Mazikou (Servette), Marco Bürki und Justin Roth (Thun)
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
29
-47
16