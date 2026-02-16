DE
FR
Abonnieren

Neue Nummer 10 in Genf
Servette holt französischen Offensivspieler

Servette sichert sich die Dienste von Junior Kadile. Der Offensivspieler kommt aus Hollands zweiter Liga.
Publiziert: 20:21 Uhr
Kommentieren
Junior Kadile wird zukünftig für Servette auflaufen.
Foto: Getty Images
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderLeiter Sport-Desk

Neue Nummer 10 für Servette: Von Almere City (Holland) wechselt Junior Kadile (23) nach Genf. Das gibt der Klub am Montagabend bekannt. In der zweiten Liga in Holland erzielte der Franzose in 24 Partien in dieser Saison bisher sechs Tore. Zudem lieferte er sechs Assists. 

Kadile wurde bei Rennes in Frankreich ausgebildet. Danach spielte er bei Famalicão (Portugal) und Stade Laval (Frankreich), ehe er im Sommer 2024 nach Holland wechselte. 

Noch näher dran an Servette

Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC