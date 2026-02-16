Servette sichert sich die Dienste von Junior Kadile. Der Offensivspieler kommt aus Hollands zweiter Liga.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Neue Nummer 10 für Servette: Von Almere City (Holland) wechselt Junior Kadile (23) nach Genf. Das gibt der Klub am Montagabend bekannt. In der zweiten Liga in Holland erzielte der Franzose in 24 Partien in dieser Saison bisher sechs Tore. Zudem lieferte er sechs Assists.

Kadile wurde bei Rennes in Frankreich ausgebildet. Danach spielte er bei Famalicão (Portugal) und Stade Laval (Frankreich), ehe er im Sommer 2024 nach Holland wechselte.

Noch näher dran an Servette Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen