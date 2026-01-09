Abwehrspieler verlässt den FCZ definitiv

Cédric Heeb Redaktor Sport

In der ersten Saisonhälfte war FCZ-Verteidiger Nemanja Tosic an den serbischen Klub Cukaricki ausgeliehen, nun verlässt der Serbe die Zürcher definitiv. Der 28-Jährige wechselt ablösefrei zum zyprischen Team Anorthosis Famagusta und unterschreibt dort bis Ende Mai 2027.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tosic kam im Juli 2024 von Cukaricki zum FC Zürich, wurde nach nur elf Einsätzen im Februar 2025 an den spanischen Verein Deportivo La Coruña ausgeliehen. Im September folgte dann die Leihe zurück in seine Heimat. Weitere Spiele für die Zürcher kamen nicht mehr hinzu.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen