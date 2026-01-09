DE
FR
Abonnieren

Nächster Abgang
Abwehrspieler verlässt den FCZ definitiv

Der FC Zürich gibt Verteidiger Nemanja Tosic ab. Der Serbe wechselt ablösefrei zum Zypern-Klub Anorthosis Famagusta.
Publiziert: 14:30 Uhr
Kommentieren
Spielte nur elfmal für den FCZ: Nemanja Tosic verlässt die Zürcher definitiv.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

In der ersten Saisonhälfte war FCZ-Verteidiger Nemanja Tosic an den serbischen Klub Cukaricki ausgeliehen, nun verlässt der Serbe die Zürcher definitiv. Der 28-Jährige wechselt ablösefrei zum zyprischen Team Anorthosis Famagusta und unterschreibt dort bis Ende Mai 2027.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Tosic kam im Juli 2024 von Cukaricki zum FC Zürich, wurde nach nur elf Einsätzen im Februar 2025 an den spanischen Verein Deportivo La Coruña ausgeliehen. Im September folgte dann die Leihe zurück in seine Heimat. Weitere Spiele für die Zürcher kamen nicht mehr hinzu.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        FC Zürich
        FC Zürich