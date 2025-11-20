Michael Sigerist nimmt erste Hürde Richtung FCL-Boss

Der designierte FCL-Boss: Michael Sigerist.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der 63-jährige selbständige Rechtsanwalt und Notar folgt auf Josef Bieri, der das Amt seit vergangenem Jahr ad interim ausgeübt hat und künftig wieder als Vizepräsident im Verwaltungsrat tätig sein wird.
Neu zum nun sechsköpfigen Verwaltungsrat gehört auch Marco von Ah, der über elf Jahre die Kommunikation des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) geleitet hat. Weiter gehören dem Gremium neben Bieri auch Daniel Britschgi, Ursula Engelberger-Koller und Laurent Prince an.
Sigerist soll am 15. Dezember auch noch zum VR-Präsidenten der FCL Holding AG gewählt werden.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
13
12
31
2
13
6
22
3
13
2
22
4
12
9
21
5
13
3
19
6
12
0
19
7
13
4
17
8
13
4
16
9
13
-6
16
10
13
-5
14
11
13
-9
13
12
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde