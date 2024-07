Super League übernimmt die Motz-Regel

Wie an der EM darf auch in der Super League nur noch der Captain auf dem Platz mit dem Schiedsrichter sprechen.

Solche Szenen gehören in der Schweiz der Vergangenheit an.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auch in der Swiss Football League dürfen ab Saisonstart am kommenden Wochenende nur noch die Captains der Mannschaften nach strittigen Entscheiden mit den Schiedsrichtern kommunizieren. Die für die Super- und Challenge League verantwortliche SFL teilte die Einführung der an der Europameisterschaft in Deutschland erfolgreich eingeführten Regel am Montag mit.

Zudem wurde bekannt gegeben, dass ein unabsichtliches, aber trotzdem strafbares Handspiel im Zusammenhang mit einer offensichtlichen Torchance nicht mehr mit der Roten Karte, sondern mit einer Verwarnung geahndet wird.