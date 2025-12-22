Jetzt ist klar, wann das Super-League-Duell im Tourbillon zwischen Sion und Winterthur nachgeholt wird: Die Liga hat am 14. Januar um 20.30 Uhr die Partie der 19. Runde neu angesetzt.
Das Spiel vom vergangenen Samstag musste kurzfristig verschoben werden, da es beim Schlusslicht aus dem Kanton Zürich zu zahlreichen Krankheitsfällen gekommen war.
Für beide Teams bedeutet dies, dass sich ihre jeweiligen Winterpausen verkürzen. Sion hätte ursprünglich am 18. Januar in Basel ins Jahr 2026 starten sollen, Winterthur einen Tag zuvor mit einem Heimauftritt gegen St. Gallen.
Neben Sion gegen Winterthur findet am 14. Januar auch die Partie zwischen Servette und Lausanne (18. Runde) statt.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
18
-27
10