Sion und Winterthur bestreiten vier respektive drei Tage früher als ursprünglich geplant ihr jeweils erstes Pflichtspiel im Jahr 2026.

Sion und Winterthur starten früher ins neue Jahr

Jetzt ist klar, wann das Super-League-Duell im Tourbillon zwischen Sion und Winterthur nachgeholt wird: Die Liga hat am 14. Januar um 20.30 Uhr die Partie der 19. Runde neu angesetzt.

Das Spiel vom vergangenen Samstag musste kurzfristig verschoben werden, da es beim Schlusslicht aus dem Kanton Zürich zu zahlreichen Krankheitsfällen gekommen war.

Für beide Teams bedeutet dies, dass sich ihre jeweiligen Winterpausen verkürzen. Sion hätte ursprünglich am 18. Januar in Basel ins Jahr 2026 starten sollen, Winterthur einen Tag zuvor mit einem Heimauftritt gegen St. Gallen.

Neben Sion gegen Winterthur findet am 14. Januar auch die Partie zwischen Servette und Lausanne (18. Runde) statt.

