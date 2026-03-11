Langjähriger Mitarbeiter (†55) des FC Luzern verstorben

1992 hat Pasquale De Simone mit Luzern den Cup gewonnen, nach seiner Karriere kehrte er in anderen Funktionen zum Klub zurück. Nun hat er mit den Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren.

Am Dienstagabend teilt der FC Luzern auf seiner Homepage traurige Nachrichten. «Mit grosser Betroffenheit und in tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser langjähriger Mitarbeiter und ehemaliger Spieler Pasquale De Simone am Montag nach schwerer Krankheit verstorben ist», schreiben die Innerschweizer. Erst Ende Februar hat De Simone Geburtstag gefeiert. Er wurde 55 Jahre alt.

Anfang der 1990er-Jahre spielte De Simone in der damaligen Nationalliga A. Für den SC Kriens lief er 15-mal auf, das Trikot des FC Luzern trug er viermal. Daneben gehörte er zur Luzerner Mannschaft, die 1992 im Cup triumphierte.

Nach dem Karriereende war De Simone in der Privatwirtschaft tätig, blieb dem Fussball aber immer eng verbunden. Er war in verschiedenen Funktionen beim SC Kriens und dem FC Kickers Luzern tätig, ehe er im Oktober 2015 zum FC Luzern zurückkehrte. Dort übernahm er die Position als Leiter Préformation und leistete einen grossen Beitrag zur Nachwuchsförderung. Knapp drei Jahre später wechselte er ins Scouting des Klubs, wo er seither tätig war.

«Pasquale lebte seine grosse Leidenschaft für den Fussball täglich», schreibt der FC Luzern in seiner Mitteilung. «Mit seiner demütigen, humorvollen und hilfsbereiten Art war er ein geschätztes Teammitglied und leistete viele seiner wertvollen Beiträge für den FCL im Hintergrund.» Man werde ihn beim Klub «in liebevoller Erinnerung behalten».

Noch näher dran am FC Luzern Füge jetzt den FCL deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen