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Lopes zirkelt den Ball herrlich um Hammel herum
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Highlights im Video:Lopes zirkelt den Ball herrlich um Hammel herum

Nach Rot gegen Servette
GC-Verteidiger kassiert drei Spielsperren

Gegen Servette fliegt Allan Arigoni vom Platz. Nun kennt er das Strafmass. Er muss in den letzten drei Super-League-Runden zuschauen.
Publiziert: 04.05.2026 um 10:44 Uhr
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Aktualisiert: 04.05.2026 um 10:46 Uhr
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Darf in den nächsten Spielen nicht mittun: Allan Arigoni.
Foto: Pius Koller
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Am Sonntag hat GC zu Hause gegen Servette 0:2 verloren. Für Allan Arigoni endete die Partie bereits nach einer guten halben Stunde. Er trat Servettes Mazikou auf die Wade und flog folgerichtig mit Rot vom Platz.

Nun bekommt er die Quittung für dieses grobe Foul. Wie die Liga mitteilt, wird der GC-Verteidiger für drei Spiele gesperrt. Damit verpasst Arigoni nicht nur das Derby gegen den FC Zürich vom kommenden Samstag (18 Uhr), sondern auch das Heimspiel gegen Winterthur (12. Mai, 20.30 Uhr) und das Auswärtsspiel bei Lausanne (16. Mai, 18 Uhr).

Erst für eine allfällige Barrage wäre Arigoni wieder spielberechtigt.

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