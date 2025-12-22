Die Partie gegen Lugano endete für Saidy Janko vorzeitig, er wurde mit einer Roten Karte unter die Dusche geschickt. Nun hat die Liga das Strafmass bekanntgegeben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Saidy Janko von den Young Boys muss im neuen Jahr in der Super League vorerst aussetzen. Der Aussenverteidiger wird für zwei Spiele gesperrt.

Janko wurde nach seinem Platzverweis am Sonntag im Meisterschaftsspiel in Lugano (0:3) sanktioniert. Der Schiedsrichter hatte ihm nach einer Stunde für ein grobes Foul die Rote Karte gezeigt.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen