Steffens Sprint-Effort ermöglicht die frühe Führung
3:07
Highlights im Video:Steffens Sprint-Effort ermöglicht die frühe Führung

Nach Rot gegen Lugano
Janko wird für zwei Spiele gesperrt

Die Partie gegen Lugano endete für Saidy Janko vorzeitig, er wurde mit einer Roten Karte unter die Dusche geschickt. Nun hat die Liga das Strafmass bekanntgegeben.
Publiziert: vor 52 Minuten
Kommentieren
Für dieses Foul wird Saidy Janko gesperrt.
Foto: Marusca Rezzonico/Freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Saidy Janko von den Young Boys muss im neuen Jahr in der Super League vorerst aussetzen. Der Aussenverteidiger wird für zwei Spiele gesperrt.

Janko wurde nach seinem Platzverweis am Sonntag im Meisterschaftsspiel in Lugano (0:3) sanktioniert. Der Schiedsrichter hatte ihm nach einer Stunde für ein grobes Foul die Rote Karte gezeigt.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
