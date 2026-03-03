DE
FR
Abonnieren

Nach Pyro-Einlage
Servette gegen FCZ ohne Fans auf der Genfer Nordtribüne

Servette muss am 7. März gegen den FC Zürich die Nordtribüne sperren. Der Grund: Beim 0:0 gegen Sion am vergangenen Samstag zündeten Anhänger der Grenats im Stade de Genève Pyros.
Publiziert: vor 23 Minuten
Kommentieren
1/2
Servette-Fans zündeten am Spiel gegen den FC Sion Pyros.
Foto: keystone-sda.ch
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Servette wird mit einer Massnahme der Stufe drei für das Fehlverhalten seiner Fans auf der Nordtribüne gegen den FC Sion bestraft. Anhänger der Grenats haben am vergangenen Samstag beim Super-League-Spiel Pyros gezündet. Der Genfer Fussballverein muss den Sektor am 7. März gegen den FCZ schliessen. Der Ticketverkauf für die Nordtribüne wurde bereits eingestellt. Dies kommuniziert Servette in einer Medienmitteilung am Dienstag.

Der Klub zeigt sich bestürzt über die Situation und bezeichnet die aktuelle Lage – die Forderungen der Fans nach Pyrotechnik und die Anforderungen der Behörden – als «Teufelskreis». «Aus dieser Dynamik resultieren Sanktionen, die ausschliesslich den Klub und seine Fangemeinschaft betreffen», schreiben die Genfer in ihrem Statement.

«Diese Situation ist für niemanden zufriedenstellend»

Der Verein betont, dass sich kollektive Massnahmen nie als wirksam erwiesen hätten und deshalb nach einer ausgewogenen sowie nachhaltigen Lösung gesucht werden sollte. Trotzdem werde Servette sich an alle erteilten Massnahmen halten, um die Durchführung zukünftiger Partien zu gewährleisten.

Noch näher dran an Servette

Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League