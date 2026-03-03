Servette muss am 7. März gegen den FC Zürich die Nordtribüne sperren. Der Grund: Beim 0:0 gegen Sion am vergangenen Samstag zündeten Anhänger der Grenats im Stade de Genève Pyros.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Servette wird mit einer Massnahme der Stufe drei für das Fehlverhalten seiner Fans auf der Nordtribüne gegen den FC Sion bestraft. Anhänger der Grenats haben am vergangenen Samstag beim Super-League-Spiel Pyros gezündet. Der Genfer Fussballverein muss den Sektor am 7. März gegen den FCZ schliessen. Der Ticketverkauf für die Nordtribüne wurde bereits eingestellt. Dies kommuniziert Servette in einer Medienmitteilung am Dienstag.

Der Klub zeigt sich bestürzt über die Situation und bezeichnet die aktuelle Lage – die Forderungen der Fans nach Pyrotechnik und die Anforderungen der Behörden – als «Teufelskreis». «Aus dieser Dynamik resultieren Sanktionen, die ausschliesslich den Klub und seine Fangemeinschaft betreffen», schreiben die Genfer in ihrem Statement.

«Diese Situation ist für niemanden zufriedenstellend»

Der Verein betont, dass sich kollektive Massnahmen nie als wirksam erwiesen hätten und deshalb nach einer ausgewogenen sowie nachhaltigen Lösung gesucht werden sollte. Trotzdem werde Servette sich an alle erteilten Massnahmen halten, um die Durchführung zukünftiger Partien zu gewährleisten.

