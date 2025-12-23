Nevio Di Giusto kehrt bereits jetzt zum FCZ zurück. Der im September verliehene Mittelfeldspieler hätte eigentlich noch bis zum Ende der Saison für Vaduz spielen sollen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Im September verlieh der FCZ Mittelfeldspieler Nevio Di Giusto für den Rest der Saison zu Vaduz. Nun holen die Zürcher den 20-Jährigen bereits wieder zurück, wie sie am Dienstagabend vermelden. Warum die Leihe nach nur drei Monaten abgebrochen wird, gibt der Klub nicht bekannt.

In der Challenge League kam Di Giusto für die Liechtensteiner siebenmal zum Einsatz. In diesen gelang ihm ein Assist. Beim FCZ war er seit seinem Debüt im Frühjahr 2024 zu zehn Pflichtspielen gekommen. Nun könnten entgegen ursprünglicher Erwartungen noch in dieser Spielzeit weitere dazu kommen.

