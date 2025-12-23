Im September verlieh der FCZ Mittelfeldspieler Nevio Di Giusto für den Rest der Saison zu Vaduz. Nun holen die Zürcher den 20-Jährigen bereits wieder zurück, wie sie am Dienstagabend vermelden. Warum die Leihe nach nur drei Monaten abgebrochen wird, gibt der Klub nicht bekannt.
In der Challenge League kam Di Giusto für die Liechtensteiner siebenmal zum Einsatz. In diesen gelang ihm ein Assist. Beim FCZ war er seit seinem Debüt im Frühjahr 2024 zu zehn Pflichtspielen gekommen. Nun könnten entgegen ursprünglicher Erwartungen noch in dieser Spielzeit weitere dazu kommen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
18
-27
10