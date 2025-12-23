DE
Nach nur drei Monaten
FCZ beordert Di Giusto von seiner Leihe zurück

Nevio Di Giusto kehrt bereits jetzt zum FCZ zurück. Der im September verliehene Mittelfeldspieler hätte eigentlich noch bis zum Ende der Saison für Vaduz spielen sollen.
Publiziert: 22:15 Uhr
1/2
Der FCZ holt Nevio Di Giusto von der Leihe zurück.
Foto: keystone-sda.ch
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Im September verlieh der FCZ Mittelfeldspieler Nevio Di Giusto für den Rest der Saison zu Vaduz. Nun holen die Zürcher den 20-Jährigen bereits wieder zurück, wie sie am Dienstagabend vermelden. Warum die Leihe nach nur drei Monaten abgebrochen wird, gibt der Klub nicht bekannt.

In der Challenge League kam Di Giusto für die Liechtensteiner siebenmal zum Einsatz. In diesen gelang ihm ein Assist. Beim FCZ war er seit seinem Debüt im Frühjahr 2024 zu zehn Pflichtspielen gekommen. Nun könnten entgegen ursprünglicher Erwartungen noch in dieser Spielzeit weitere dazu kommen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Challenge League
Challenge League
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
