Offensivspieler verlässt Lausanne per sofort

Der Österreicher Manuel Polster (23) verlässt Lausanne-Sport. Polster, der in Deutschland bei Wolfsburg und dem VfB Stuttgart ausgebildet worden ist, stiess im Sommer 2023 von der Austria Wien zu Lausanne. Für die Waadtländer bestritt er 15 Pflichtspiele.
Für diese Saison wurde Polster an Nyon ausgeliehen. Diese Leihe wurde mit der Vertragsauflösung bei Lausanne hinfällig.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!