Offensivspieler verlässt Lausanne per sofort

Lausanne-Sport und Manuel Polster haben den Vertrag aufgelöst. Der Österreicher spielte in der Hinrunde leihweise in der Challenge League bei Nyon.

Nach nur 15 Spielen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Österreicher Manuel Polster (23) verlässt Lausanne-Sport. Polster, der in Deutschland bei Wolfsburg und dem VfB Stuttgart ausgebildet worden ist, stiess im Sommer 2023 von der Austria Wien zu Lausanne. Für die Waadtländer bestritt er 15 Pflichtspiele.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Für diese Saison wurde Polster an Nyon ausgeliehen. Diese Leihe wurde mit der Vertragsauflösung bei Lausanne hinfällig.