Nach Hunzikers 1:0 kommt der VAR
«Der Winti-Treffer hätte zählen müssen»

Andrin Hunziker schiesst Winti in Sion 1:0 in Führung, doch das Tor wird annulliert. Aber ging da alles mit rechten Dingen zu und her? Für Schiri-Experte Urs Meier ein klarer Fall.
Publiziert: 13:34 Uhr
Pascal WidmerVideoredaktor Sport
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
10
Servette FC
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
