Pascal WidmerVideoredaktor Sport
Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
19
0
21
10
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde