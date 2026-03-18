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Steffen sorgt in der Nachspielzeit für den Lucky Punch
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Nach Gelb-Rot gegen St. Gallen
Luganos Dos Santos für ein Spiel gesperrt

Daniel Dos Santos bekommt die Quittung für seinen Platzverweis. In der nächsten Partie bleibt ihm nur die Zuschauerrolle.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Muss nach seinem Platzverweis am Sonntag zuschauen: Daniel Dos Santos (2.v.r.).
Foto: keystone-sda.ch

Der FC Lugano muss am Sonntag (16.30 Uhr) beim Gastspiel bei YB auf Daniel Dos Santos verzichten. Wie die Liga mitteilt, wird der Mittelfeldspieler, der mit zehn Assists zweitbester Vorlagengeber der Super League ist, für eine Partie gesperrt.

Im Nachtragsspiel am Dienstagabend gegen St. Gallen (1:1) ist Dos Santos mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Die beiden Gelben Karten sieht er in der 51. und 64. Minute.

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