DE
FR
Abonnieren

Nach Foul an YB-Sanches
Lausanne-Verteidiger Sow für mehrere Spiele gesperrt

Lausanne muss die nächsten beiden Spiele auf Innenverteidiger Karim Sow verzichten. Nach seinem Platzverweis gegen YB wird er für zwei Partien gesperrt.
Publiziert: vor 53 Minuten
Kommentieren
YB-Wüthrich tröstet Sow nach seinem Platzverweis im Spiel am Sonntag.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Es läuft die 48. Minute, da steht Karim Sow (22) YB-Edeltechniker Alvyn Sanches (23) bei einem ungestümen Einsteigen auf die Achillessehne. Schiedsrichter Luca Cibelli zögert keine Sekunde und schickt Sow mit direkt Rot vom Platz.

Am Montag gibt die Liga nun bekannt, dass Sow für die nächsten zwei Partien gesperrt ist. Lausanne muss damit in den Spielen gegen Luzern (a) und Winterthur (h) auf den Abwehrhünen verzichten.

Am kommenden Wochenende sind folgende Super-League-Akteure aufgrund zu vieler Gelber Karten ebenfalls gesperrt: Houboulang Mendes (Servette), Joël Monteiro (YB).

Noch näher dran an Lausanne

Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Nichts verpassen
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        Super League
        Super League