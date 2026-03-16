Lausanne muss die nächsten beiden Spiele auf Innenverteidiger Karim Sow verzichten. Nach seinem Platzverweis gegen YB wird er für zwei Partien gesperrt.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Es läuft die 48. Minute, da steht Karim Sow (22) YB-Edeltechniker Alvyn Sanches (23) bei einem ungestümen Einsteigen auf die Achillessehne. Schiedsrichter Luca Cibelli zögert keine Sekunde und schickt Sow mit direkt Rot vom Platz.

Am Montag gibt die Liga nun bekannt, dass Sow für die nächsten zwei Partien gesperrt ist. Lausanne muss damit in den Spielen gegen Luzern (a) und Winterthur (h) auf den Abwehrhünen verzichten.

Am kommenden Wochenende sind folgende Super-League-Akteure aufgrund zu vieler Gelber Karten ebenfalls gesperrt: Houboulang Mendes (Servette), Joël Monteiro (YB).

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