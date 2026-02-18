DE
FR
Abonnieren

Nach Einsatz gegen Lugano
FCB bindet Verteidiger-Talent längerfristig

Marvin Akahomen hat seinen Vertrag beim FC Basel verlängert. Das Verteidiger-Talent bleibt bis 2029.
Publiziert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/2
Der FC Basel verlängert mit Marvin Akahomen.
Foto: Pius Koller
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

Der FC Basel verlängert den Vertrag mit Marvin Akahomen vorzeitig bis 2029. Das 18-jährige Eigengewächs hat bislang sechs Super-League-Partien für den FCB bestritten. Zuletzt kam der U19-Nationalspieler am vergangenen Sonntag gegen den FC Lugano zum Einsatz.

Akahomen hat in Basel alle Nachwuchsstufen durchlaufen und für die U21 des FCB bisher 45 Partien bestritten. Im April 2023 debütierte der Schweizer im Alter von 15 Jahren in der Super League.

Noch näher dran am FC Basel

Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League