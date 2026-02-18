Marvin Akahomen hat seinen Vertrag beim FC Basel verlängert. Das Verteidiger-Talent bleibt bis 2029.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der FC Basel verlängert den Vertrag mit Marvin Akahomen vorzeitig bis 2029. Das 18-jährige Eigengewächs hat bislang sechs Super-League-Partien für den FCB bestritten. Zuletzt kam der U19-Nationalspieler am vergangenen Sonntag gegen den FC Lugano zum Einsatz.

Akahomen hat in Basel alle Nachwuchsstufen durchlaufen und für die U21 des FCB bisher 45 Partien bestritten. Im April 2023 debütierte der Schweizer im Alter von 15 Jahren in der Super League.

