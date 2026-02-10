DE
Nach einem Jahr beim Stadtklub
FCZ gibt Stürmer an Challenge-Ligisten ab

Der Schweizer Vincent Nvendo wechselt per sofort vom FC Zürich zu Neuchâtel Xamax.
Publiziert: 18:16 Uhr
Challenge League statt Super League heissts neu für Vincent Nvendo.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Neun Pflichtspieleinsätze hat Vincent Nvendo (22) im Dress des FC Zürich absolviert. Ein zehnter kommt nicht hinzu.

Zwei Tage nach der dramatischen 1:2-Niederlage in Basel – Nvendo verschuldete dabei den Penalty in der 90. Minute, der zum 1:1-Ausgleich führte – gibt der Tabellenneunte der Super League bekannt, dass der Stürmer per sofort in die Challenge League zu Neuchâtel Xamax wechselt. 

Nvendo stiess Anfang 2025 von Étoile Carouge zur FCZ-Organisation. In den neun Partien für die erste Mannschaft des Zürcher Stadtklubs ist ihm kein einziger Skorerpunkt geglückt.

