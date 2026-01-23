DE
FR
Abonnieren

Nach Debüt im Herbst
Servette bindet Eigengewächs Ishuayed langfristig

Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.
Publiziert: 11:03 Uhr
Kommentieren
Bleibt bis 2029 ein Grenat: Eigengewächs Malek Ishuayed hat seinen Vertrag in Genf verlängert.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Eigengewächs Malek Ishuayed (18) verlängert seinen Vertrag bei Servette bis Sommer 2029. Der Youngster hat im November 2025 sein Debüt in der Super League gefeiert und lieferte dabei beim 2:2 gegen Luzern gleich eine Vorlage.

Mittlerweile steht Ishuayed bei vier Super-League-Einsätzen. Im neuen Jahr wurde der linke Flügel allerdings von einer Verletzung ausgebremst und fehlte gegen Lausanne und Zürich im Kader.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Servette FC
        Servette FC