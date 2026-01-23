Servette bindet Eigengewächs Ishuayed langfristig

Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Eigengewächs Malek Ishuayed (18) verlängert seinen Vertrag bei Servette bis Sommer 2029. Der Youngster hat im November 2025 sein Debüt in der Super League gefeiert und lieferte dabei beim 2:2 gegen Luzern gleich eine Vorlage.

Mittlerweile steht Ishuayed bei vier Super-League-Einsätzen. Im neuen Jahr wurde der linke Flügel allerdings von einer Verletzung ausgebremst und fehlte gegen Lausanne und Zürich im Kader.