Bei den letzten drei GC-Spielen trugen alle Spieler ein Tape um das Handgelenk. Was es damit auf sich hat und wer die Idee initiiert hat mitten im Kampf gegen den Abstieg.

1/7 In den vergangenen vier Spielen trugen alle GC-Spieler ein weisses Tape am Handgelenk. Foto: Pius Koller

Tobias Wedermann Fussballchef

Not macht erfinderisch – auch bei GC. Nach der bitteren Niederlage im Abstiegskampf gegen Winterthur (0:2) trugen die Hopper-Spieler in den darauffolgenden Spielen plötzlich ein neues Accessoire am Handgelenk: ein weisses Tape. Seither die Bilanz: zwei klare Heimsiege und zwei Niederlagen.

Doch was hat es mit dem mysteriösen Tape auf sich? «Wie meinst du das? Ich habe keine Probleme am Gelenk», sagt GC-Trainer Tomas Oral als er darauf angesprochen wird – während unter seiner Uhr zumindest Ansätze eines weissen Tapes hervorblitzten. Es sei lediglich eine «Randerscheinung», so der Coach.

Doch Oral hält es für ein gutes Zeichen: «Die Mannschaft glaubt daran.»

Oral ist der Mann hinter der Tape-Idee

In Wahrheit glaubt wohl auch der 52-jährige Deutsche selbst daran. Denn die Idee mit dem Tape stammt von ihm, wenn man sich bei GC umhört. Es soll ein gutes Gefühl, Zusammenhalt und Positivität vermitteln.

Die Spieler tragen auf dem Tape Namen ihrer Liebsten, Nummern, Symbole – oder persönliche Motivationsbotschaften. Was sich unter Orals Uhr genau verbirgt, bleibt sein Geheimnis. Die Handgelenke von Neo-Sportchef Alain Sutter hingegen scheinen tape-frei zu bleiben. Ob der Tape-Trick auch in der Barrage gegen Aarau (Dienstag und Freitag) wirkt, wird sich zeigen. Sicher ist: GC kann jede mögliche Hilfe gebrauchen.