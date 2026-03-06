DE
Muskelverletzung
FCL-Stürmer von Moos fällt zwei Wochen aus

Julian von Moos muss aufgrund einer Muskelverletzung an den Hamstrings rund zwei Wochen pausieren. Das gibt der FCL in einer Mitteilung bekannt.
Publiziert: 12:31 Uhr
Julian von Moos musste gegen YB verletzt vom Feld.
Foto: keystone-sda.ch
Marco MäderLeiter Sport-Desk

Julian von Moos (24) wird dem FCL rund zwei Wochen fehlen. Der Offensivspieler hat sich im Spiel gegen YB (1:2) eine leichte Muskelverletzung an den Hamstrings zugezogen. Aktuell steht von Moos bei vier Toren aus 22 Partien. 

