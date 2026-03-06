Julian von Moos muss aufgrund einer Muskelverletzung an den Hamstrings rund zwei Wochen pausieren. Das gibt der FCL in einer Mitteilung bekannt.

FCL-Stürmer von Moos fällt zwei Wochen aus

FCL-Stürmer von Moos fällt zwei Wochen aus

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Julian von Moos (24) wird dem FCL rund zwei Wochen fehlen. Der Offensivspieler hat sich im Spiel gegen YB (1:2) eine leichte Muskelverletzung an den Hamstrings zugezogen. Aktuell steht von Moos bei vier Toren aus 22 Partien.

Noch näher dran am FC Luzern Füge jetzt den FCL deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen