Moralischer Sieger
Das YB-Spiel gegen den FCB im Schnell-Rückblick

Mit einem Mann weniger und grossen Abwehrsorgen erkämpfte sich YB gegen den FCB ein 0:0. Hier gibts das Spiel im Schnell-Rückblick.
Publiziert: vor 49 Minuten
Blick testet mit Hilfe von KI Video-Zusammenfassungen, die nach jeder Runde jeweils massgeschneidert für Fans erscheinen sollen (in diesem Fall YB). Was hältst du von dem Video? Stimme im Voting ab und/oder gib einen Kommentar ab.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
12
11
28
2
FC Basel
FC Basel
12
7
22
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Luzern
FC Luzern
12
5
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zürich
FC Zürich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-10
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
12
-19
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
