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Mitten im Abstiegskampf
Clemente und Stroscio haben sich verletzt

GC teilt mit: Im Spiel gegen Winterthur haben sich Oscar Clemente und Simone Stroscio verletzt. Wie lange die beiden ausfallen, ist noch nicht bekannt.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Oscar Clemente und …
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Oscar Clemente (27) und Simone Stroscio (22) fallen aus. Dies teilt GC in einer Mitteilung mit. Demnach haben sich die beiden Spieler während der letzten Partie am vergangenen Samstag gegen Winterthur verletzt.

Clemente hat in der laufenden Saison 25 Pflichtspiele für GC absolviert und dabei zwei Tore erzielt. Stroscio kommt bisher auf 34 Einsätze und zwei Treffer. Wie lange die beiden Spieler ausfallen, hat der Verein nicht mitgeteilt.

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