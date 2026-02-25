Schlägt dein Herz für gäubschwarz? Dann bist du hier genau richtig. Für alle YB-Fans gibts tolle Preise zu gewinnen und die Möglichkeit, etwas in Erinnerungen zu schwelgen.
Blick verlost unter allen Followern der Young Boys ein Fan-Paket. Dieses besteht aus einem signierten YB-Schal, dem Meisterbuch der Saison 2023/24 und dem Meisterbuch der Frauen der Saison 2024/25. Dazu gibts auch zwei Jahresabos und drei 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.
So machst du mit
Was musst du tun? Klicke hier auf den Link, wähle YB aus der Liste und klicke aufs Plussymbol. Dann kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.
Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist am 11. März 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits Y folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.
Das bietet dir die «Follow my Team»-Funktion
Als Follower erlebst du den Fussball bei Blick neu. Die Reise startet Runde für Runde mit dem Klub-Inside vor dem Spiel. Hier erhältst du die letzten Infos zum Match, die voraussichtliche Startelf und die wichtigsten Entwicklungen der Woche. Danach gehts Schlag auf Schlag. Blick versorgt dich mit der Aufstellung vor dem Spiel, dann gibts dank der Live-Aktivitäten das Resultat immer direkt aufs Handy – es folgen Stimmen zum Spiel im Video, Benotungen der Spieler, die wichtigsten Erkenntnisse und Analysen aus dem Spiel. Woche für Woche der volle Service zum Matchtag.
Zwischen den Spielen erhältst du immer die wichtigsten News, kannst du bei Votings und Umfragen deine Meinung abgeben, dein Wissen bei Quizzes beweisen und hast bei diversen Wettbewerben die Chance auf Preise.
Fussball-Herz, was willst du mehr?
Neu geht die Funktion «Follow My Team» über die Super League hinaus. Du kannst jetzt auch den Teams der Challenge League und deinen internationalen Lieblingsklubs folgen. Sämtliche Teams der Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga und Ligue 1 stehen dir zur Verfügung. Für alle Mannschaften gibts die Live-Aktivitäten zu jedem Spiel – und du verpasst zwischen den Matches keine Story zu deinem Klub.
-
Direkter Zugriff auf deine Team-Seite
-
Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle
-
Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)
-
Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)
-
Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten
-
Personalisierte News auf der Sport-Seite (mit der App)
-
Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick auf der Sport-Seite
-
Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest
-
Das beste Erlebnis hast du in der App
Das Maximum holst du dabei auf der App raus. Auf der Sport-Seite, die du standardmässig als Startseite festlegen kannst, werden dir stets die nächsten Partien deiner Teams angezeigt. Ausserdem erhältst du personalisiert die letzten News deiner drei Lieblingsklubs angezeigt. In deiner Team-Übersicht kannst du zudem die Reihenfolge der von dir gefolgten Klubs anpassen.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
