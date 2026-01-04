GC-Verteidiger Aboudalye Diaby und Lausanne-Stürmer Gaoussou Diakité kehren noch nicht vom Afrika-Cup nach Hause. Die beiden erleben mit Mali einen denkwürdigen Abend.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Im Penaltyschiessen des Afrika-Cup-Achtelfinals zwischen Mali und Tunesien verschiessen gleich fünf Spieler! Zwei von Mali, drei von Tunesien. Damit sind die Westafrikaner trotz früher Unterzahl (26. Minute, Rot gegen Woyo Coulibaly) durch. GC-Verteidiger Abdoulaye Diaby (25) und Lausanne-Stürmer Gaoussou Diakité (20) jubeln.

Beide kommen zum Einsatz. GC-Diaby spielt in der Abwehr wie gewohnt über die volle Länge durch. Lausannes Offensivkünstler Diakité kommt in der 92. Minute rein und hat entscheidenden Anteil am Sieg. Er verwertet den zweitletzten Elfmeter der Malier. Leidtragende sind Dylan Bronn (Servette) und Hadj Mahmoud (Lugano).

Das Drama nimmt bereits in der regulären Spielzeit seinen Lauf. In der 88. Minute erzielt Tunesiens Chaouat den vermeintlichen Siegtreffer, ehe Sinayoko in der 96. Minute den Ausgleich erzielt, den Mali überhaupt erst in die Verlängerung rettet.

Weit weniger dramatisch ist der Achtelfinal zwischen dem Senegal und Underdog Sudan. Die Senegalesen, gespickt mit Sadio Mané (33), Edouard Mendy (33) und Stars aus den Top-5-Ligen, setzen sich erwartungsgerecht durch (3:1).