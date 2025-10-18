DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Stimmen aus Thun zum Sieg gegen Servette
Mall adelt Thun nach Niederlage
«Nur mit Glück wären sie nicht da oben»
Joël Mall, Marco Bürki und Valmir Matoshi sprechen nach dem Thun-Sieg gegen Servette über die Partie.
Publiziert: 21:33 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 9. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
2:12
Highlights im Video
Hübel im 1:1 nicht zu stoppen: Aarau-Goalie wird zum Held
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen