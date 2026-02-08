DE
FR
Abonnieren

Males über rote Karten
«Wir killen uns immer jedes Mal selber»

Die angestrebten drei Punkte verpasst YB im Letzigrund gegen den Tabellenvorletzten GC. Die Partie endet nach einer Berner Führung 1:1.
Publiziert: 16:37 Uhr
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC Lugano
FC Lugano
23
11
41
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1:1
22
14
39
4
FC Basel
FC Basel
0:1
23
7
36
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:1
23
2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
1:0
23
-10
28
9
Servette FC
Servette FC
23
-7
25
10
FC Luzern
FC Luzern
23
-3
24
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
23
-11
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
22
-31
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen