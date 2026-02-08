Alain KunzReporter Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
23
24
52
2
FC Lugano
23
11
41
3
FC St. Gallen
1:1
22
14
39
4
FC Basel
0:1
23
7
36
5
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
1:1
23
2
29
8
FC Zürich
1:0
23
-10
28
9
Servette FC
23
-7
25
10
FC Luzern
23
-3
24
11
Grasshopper Club Zürich
23
-11
20
12
FC Winterthur
22
-31
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde