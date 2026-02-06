DE
«Machs gut, Marvin»
FCW beendet Transfermissverständnis um Defensiv-Routinier

Abwehrroutinier Marvin Martins verlässt den FC Winterthur nach nur einem halben Jahr wieder. Der Luxemburger konnte die in ihn gesteckten Erwartungen nie ganz erfüllen.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Kommentieren
Marvin Martins verlässt Winterthur nach einem halben Jahr wieder.
Foto: Pius Koller

Der FC Winterthur und Marvin Martins (30) gehen nach knapp sechsmonatiger Zusammenarbeit wieder getrennte Wege. Der 41-fache luxemburgische Nationalspieler hat für den FCW lediglich zwölf Pflichtspiele und rund 900 Minuten absolviert – jetzt wird sein Vertrag per sofort aufgelöst. 

Dabei hätte Martins mit seiner Erfahrung zu einer wichtigen Stütze der FCW-Defensive werden sollen. Mitte August als Ersatz für den verletzten Loïc Lüthi geholt, war allerdings schon der Beginn wenig vielversprechend: Martins debütierte wegen eines Fitnessrückstandes erst rund einen Monat nach seiner Verpflichtung in der Super League.

Danach setzten sowohl Uli Forte als auch Nachfolger Patrick Rahmen auf den Innenverteidiger, ein Aufwärtstrend war in den Leistungen aber kaum zu erkennen. Seit der Winterpause fehlte Martins dreimal im Kader, weshalb die Trennung nicht mehr gross überrascht. Mit den Worten «Machs gut Marvin» beendet der Klub das Transfermissverständnis.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
