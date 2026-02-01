DE
FR
Abonnieren

Luzern-Noten gegen St. Gallen
Penalty-Killer Loretz und Joker Kabwit überzeugen

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 2:2-Unentschiedens von Luzern gegen St. Gallen.
Publiziert: 18:39 Uhr
Kommentieren
1/10
Luzern sichert sich zu Hause gegen St. Gallen spät einen Punkt.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Luzerns Einwechselspieler Oscar Kabwit bringt Schwung in die Offensive und erzielt den Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Den Ausgleich in der Nachspielzeit bereitet er vor. Auch Penaltykiller Pascal Loretz kommt gut weg. Nur Note 3 gibts für Julian von Moos. Er zeigt gegen seinen Ex-Klub zu wenig und muss zur Pause raus. Wohl auch, weil er unter der Woche noch krank war. Dieselbe Note gibts für Levin Winkler. Er kann sich bei Goalie Loretz bedanken, dass sein Hands im Strafraum nicht bestraft wird.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Von Moos bis 46., Winkler bis 59., Villiger bis 76., Knezevic bis 76., Aba bis 78. – Kabwit ab 46., Ferreira ab 59., Karweina ab 76. (zu kurz für eine Bewertung), Bajrami ab 76. (zu kurz für eine Bewertung), Vasovic ab 78. (zu kurz für eine Bewertung). 

Und so haben die St.-Gallen-Spieler abgeschnitten

Bei St. Gallen glänzt Alessandro Vogt. Das Sturmjuwel erzielt zuerst mit einem sehenswerten Volley das 1:0 und doppelt nach der Pause mit einem Flachschuss nach. Dafür gibts die Bestnote 6. Auch Christian Witzig überzeugt. Er ackert wie gewohnt auf der Aussenbahn und bereitet das zweite Tor von Vogt mit einem schönen Pass vor. Schlechter weg kommt Carlo Boukhalfa, der nach 55 Minuten einen Penalty schwach tritt und an Luzerns-Goalie Loretz scheitert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Vogt bis 71., Baldé bis 71., Witzig bis 81., Okoroji bis 89. – Verinac ab 71., Besio ab 71., Vallci ab 81., Ruiz ab 89. (alle zu kurz für eine Bewertung). 

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Luzern
        FC Luzern