DE
FR
Abonnieren
Grbic-Ellbogenschlag kostet Luzern den Sieg
3:08
Highlights im Video:Grbic-Ellbogenschlag kostet Luzern den Sieg

Luzern-Noten gegen Sion
FCL-Verteidiger hat Mühe gegen Sion-Offensive

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 1:1-Unentschiedens von Luzern gegen Sion.
Publiziert: vor 10 Minuten
Kommentieren
1/6
Sion und Luzern trennen sich mit einem 1:1-Remis.
Foto: keystone-sda.ch
bastien.feller1.png
Bastien FellerSportjournalist

Die Luzerner zeigen keine grandiose Leistung. Aber sie holen einen Punkt. Mehr wäre angesichts der schwachen Offensivleistung auch nicht möglich gewesen.

Die FCL-Stürmer sind sehr effizient, denn sie erzielen mit ihrem einzigen Torschuss des Spiels den Ausgleichstreffer, den Julian von Moos gut auf Adrian Grbic einleitet. Den Rest des Spiels begnügen sie sich damit, Mario Fricks Defensivspiel umzusetzen. Hinten hat das Duo Freimann/Knezevic den starken Nivokazi recht gut im Griff, während Ciganiks mit dem schnellen Chouaref mehr zu kämpfen hat.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Von Moos bis 82. – Villiger ab 82. (zu kurz für eine Bewertung).  

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Der FC Sion bleibt nach drei Spielen im Jahr 2026 ungeschlagen. Die Walliser haben aber sicher gehofft, gegen einen FC Luzern, der seit mehreren Monaten weniger konstant ist, mehr als einen Punkt zu holen. Die Sittener haben ihre Chancen, aber es fehlt ihnen an Präzision. Rilind Nivokazi ist beispielsweise vor dem Tor von Pascal Loretz zu ungenau und verpasst den zweiten Treffer.

Hinten kommt Nias Hefti bei der FCL-Führung – einem der seltenen Vorstösse der Luzerner in den Strafraum von Anthony Racioppi – deutlich zu spät. Zum Glück für die Walliser gelingt Donat Rrudhani mit einem wuchtigen Schuss aus einem schwierigen Winkel der Ausgleich.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Kololli bis 64., Rrudhani bis 72., Nivokazi bis 72., Chouaref bis 84. – Chipperfield ab 64., Berdayes ab 72., Boteli ab 72., Lukembila ab 84. (alle zu kurz für eine Bewertung). 

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
20
18
43
2
FC Lugano
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
4
FC Basel
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
10
Servette FC
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Luzern
        FC Luzern