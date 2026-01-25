Bastien Feller Sportjournalist

Die Luzerner zeigen keine grandiose Leistung. Aber sie holen einen Punkt. Mehr wäre angesichts der schwachen Offensivleistung auch nicht möglich gewesen.

Die FCL-Stürmer sind sehr effizient, denn sie erzielen mit ihrem einzigen Torschuss des Spiels den Ausgleichstreffer, den Julian von Moos gut auf Adrian Grbic einleitet. Den Rest des Spiels begnügen sie sich damit, Mario Fricks Defensivspiel umzusetzen. Hinten hat das Duo Freimann/Knezevic den starken Nivokazi recht gut im Griff, während Ciganiks mit dem schnellen Chouaref mehr zu kämpfen hat.

Der FC Sion bleibt nach drei Spielen im Jahr 2026 ungeschlagen. Die Walliser haben aber sicher gehofft, gegen einen FC Luzern, der seit mehreren Monaten weniger konstant ist, mehr als einen Punkt zu holen. Die Sittener haben ihre Chancen, aber es fehlt ihnen an Präzision. Rilind Nivokazi ist beispielsweise vor dem Tor von Pascal Loretz zu ungenau und verpasst den zweiten Treffer.

Hinten kommt Nias Hefti bei der FCL-Führung – einem der seltenen Vorstösse der Luzerner in den Strafraum von Anthony Racioppi – deutlich zu spät. Zum Glück für die Walliser gelingt Donat Rrudhani mit einem wuchtigen Schuss aus einem schwierigen Winkel der Ausgleich.

