Bis zur 40. Minute hätten die Luzerner deutlich bessere Noten verdient. Danach bricht das Kartenhaus auf völlig unerklärliche Weise zusammen. Kein Einziger rettet sich danach auf eine genügende Note. Nicht einmal Matteo Di Giusto, der sein 7. Saisontor schiesst. Man will sich nicht vorstellen, wo der FCL in der Tabelle stünde, wenn der Zauberfuss nicht in der Zentralschweiz spielen würde. Praktisch an jedem zweiten Luzern-Tor ist er beteiligt. Einen rabenschwarzen Abend zieht die gesamte Defensive ein. Viel zu einfach kommen die Tessiner zu ihren Toren. Zwar ist der xG-Wert von Lugano sehr tief. Dass sie es trotzdem auf fünf Tore kommen, spricht nicht für die Zentralschweizer.

Hinweis: Winkler (ab 46. für Ottiger), Ciganiks (ab 46. für Dantas Fernandes), Lucas Ferreira (ab 60. für Spadanuda) – Grbic (ab 71. für von Moos), Vasovic (ab 77. für Villiger), beide zu kurz für eine Bewertung

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Lugano startet gut in die Partie. Völlig entgegen dem Spielverlauf geraten die Tessiner aber in Rückstand. Doch weil sie kurz vor der Pause den Turbo zünden, gehen sie mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine. Die überragenden Figuren sind dabei Uran Bislimi und Daniel Dos Santos. Der eine schiesst drei Tore, der andere bereitet deren drei vor. Bei Lugano erhält aber noch ein anderer eine 6. Und zwar Kevin Behrens. Nach seinem Testspiel-Ausraster steht er in der Startelf und enttäuscht nicht. Er schiesst zwei Tore und hat auch beim ersten Tor sein Füsschen im Spiel. Nach einem Tor legt er sich mit der FCL-Kurve an. Das ist unnötig, aber gehört wohl einfach zu ihm. Glück hat Amir Saipi. Sein Fehler beim 0:1 ist offensichtlich. Immerhin drehen seine Vorderleute die Partie und lassen den Fehler etwas weniger schlimm dastehen.

Hinweis: Mahmoud (ab 52. für Dos Santos) – Kelvin (ab 77. für Cimignani), Marques (ab 77. für Alioski), Mahou (ab 85. für Bislimi), Kendouci (ab 85. für Steffen), alle zu kurz für eine Bewertung

