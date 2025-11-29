DE
Lugano-Noten zum Sion-Spiel
Star-Stürmer einmal mehr ungenügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zu Luganos 1:1 zu Hause gegen Sion.
Publiziert: 21:46 Uhr
1/6
Lugano jubelt über die Führung.
Foto: keystone-sda.ch
bastien.feller1.png
Bastien FellerSportjournalist

Eine entscheidende Parade von Saipi, dann ein Geniestreich von Yanis Cimignani kurz vor der 30. Spielminute. Und am Ende erneut der französische Stürmer, der den Luganesi mit der Fussspitze drei Punkte hätte bescheren können. Dazwischen gab es auf Seiten der Tessiner nicht viel zu sehen. Am Ende steht ein Unentschieden, mit dem beide Mannschaften zufrieden sein müssen. 

Hinweise: Dos Santos bis 61., Mahou bis 75., Doumbia bis 75., Cimignani bis 81., Behrens bis 81. Minute. – Cassano ab 61. Minute. Koutsias ab 75., Kendouci ab 75., Steffen ab 81., Duville-Parsemain ab 81. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Das dritte Unentschieden in Folge für den FC Sion, der in der Super League auf der Stelle tritt. Die Geschichte hätte ganz anders aussehen können, wenn Rilind Nivokazi vor dem Tor von Lugano etwas präziser gewesen wäre. Zunächst verpasst er trotz günstigen Position beim Stand von 0:0 eine Kopfballchance, in der zweiten Halbzeit verschiesst er den Elfmeter zum möglichen 1:1. Ein Spiel, das der Stürmer aus dem Wallis lieber vergessen sollte.

Hinweise: Chipperfield bis 72., Rrudhani bis 72., Chouaref bis 72., Nivokazi bis 82., Kabacalman bis 88. Minute. – Berdayes ab 72., Lukembila ab 72., Kololli ab 72., Bouchlarhem ab 82. Sow ab 88. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
14
12
27
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
