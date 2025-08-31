1/7 YB hat Grund zu jubeln: Die Berner schlagen Lugano im Wankdorf. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die erste Halbzeit von Lugano ist richtig ansprechend. Die Führung im Wankdorf wäre für die Tessiner mehr als verdient. Es ist bis zu diesem Zeitpunkt ein sehr kompakter und solider Auftritt der Elf von Mattia Croci-Torti. Sinnbildlich dafür ist das Mittelfeld um Anto Grgic und Mohamed Mahmoud.

Kaum hat die zweite Halbzeit begonnen, gerät Lugano aber in Rückstand und kann sich davon nicht mehr erholen. All die Probleme, welche die Mannschaft in diesem Saisonstart ausmacht, kommen wieder ans Licht. Plötzlich merkt man nicht, dass Lugano zwei Wochen spielfrei hatte und YB von zwei Englischen Wochen kommt.

Und als wäre das nicht genug, verteilt Einwechselspieler Elias Pihlström auch noch Geschenke und leitet das 1:3 mit einem katastrophalen Pass ein. Grosse Mühe hat an diesem Sonntagnachmittag auch Ousmane Doumbia. Der Ivorer muss gar als Rechtsverteidiger aushelfen, weil die Optionen ausgehen. Und er zieht einen denkbar schlechten Tag ein. Erst verursacht er den Penalty. Und beim zweiten Gegentor fehlt die Zuordnung.

Hinweis: Daniel Dos Santos bis 57., Alexandre Duville-Parsemain bis 57., Martim Marques bis 70., hadj Mahmoud bis 70., Renato Steffen bis 84., Georgios Koutsias ab 57., Elias Pihlström ab 57., Ezgjan Alioski ab 70., Mattia Bottani ab 70., Kevin Behrens ab 84.

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

YB muss trotz Englischer Woche nicht über sich hinauswachsen, um dieses Lugano zu bezwingen. Eine solide zweite Halbzeit reicht. Grosse Figuren gibt es an diesem Nachmittag trotzdem. Es sind die beiden Stürmer Christian Fassnacht und Chris Bedia, welche für die drei Tore verantwortlich sind.

Die Show gehört aber dem 16-jährigen Linksverteidiger Olivier Mambwa. Er ist es, der das Tor kurz nach Wiederanpfiff einleitet. Unter dem völlig verdienten Applaus darf er wenig später das Spiel verlassen. Ansonsten gibt es viele 4er für die YB-Spieler. Der einzige Ungenügende ist Rechtsverteidiger Saidy Janko, der beim 1:1 den Torschützen Martim Marques leichtfertig aus den Augen verliert.

Hinweis: Olivier Mambwa bis 60., Alan Virginius bis 60., Rayan Raveloson bis 76., Christian Fassnacht bis 76., Joël Monteiro bis 85., Jaouen Hadjam ab 60., Dominik Pech ab 60., Ebrima Colley ab 76., Sandro Lauper ab 76., Emmanuel Tsimba ab 85.

