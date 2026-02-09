DE
Leihe bis Saisonende
YB holt Afrika-Cup-Teilnehmer für die Abwehr

Yan Valery stösst auf Leihbasis bis Ende Saison zu den Bernern. Der tunesische Nationalspieler steht bei Sheffield Wednesday unter Vertrag.
Yan Valery wechselt von Sheffield Wednesday in der englischen Championship zu YB.

Darum gehts

  • BSC Young Boys leiht Yan Valery von Sheffield Wednesday bis Saisonende
  • Der Rechtsverteidiger spielte am Afrika Cup für Tunesien
  • Valery absolvierte 23 Pflichtspiele und gab 1 Torvorlage für Sheffield Wednesday
Petar DjordjevicRedaktor Sport

YB holt sich Verstärkung für die Abwehr. Wie die Berner mitteilen, kommt der tunesische Nationalspieler Yan Valery (26) leihweise vom englischen Championship-Klub Sheffield Wednesday. Dabei gilt die Vereinbarung bis zum Saisonende und ohne Kaufoption.

Der Rechtsverteidiger absolvierte in der laufenden Spielzeit 23 Pflichtpartien und bereitete dabei ein Tor vor. Am diesjährigen Afrika Cup lief Valery ausserdem in vier Spielen für die tunesische Nationalmannschaft auf.

