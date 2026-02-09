YB holt Afrika-Cup-Teilnehmer für die Abwehr

Darum gehts
- BSC Young Boys leiht Yan Valery von Sheffield Wednesday bis Saisonende
- Der Rechtsverteidiger spielte am Afrika Cup für Tunesien
- Valery absolvierte 23 Pflichtspiele und gab 1 Torvorlage für Sheffield Wednesday
YB holt sich Verstärkung für die Abwehr. Wie die Berner mitteilen, kommt der tunesische Nationalspieler Yan Valery (26) leihweise vom englischen Championship-Klub Sheffield Wednesday. Dabei gilt die Vereinbarung bis zum Saisonende und ohne Kaufoption.
Der Rechtsverteidiger absolvierte in der laufenden Spielzeit 23 Pflichtpartien und bereitete dabei ein Tor vor. Am diesjährigen Afrika Cup lief Valery ausserdem in vier Spielen für die tunesische Nationalmannschaft auf.
Füge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!