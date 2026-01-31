Kein Waadtländer kann nach der verschlafenen Startphase wirklich Akzente setzen. Am ehesten noch Butler-Oyedeji, der in der Offensive einige Dribblings auspackt. Aber mehr als eine Vier liegt auch beim Engländer aus dem Arsenal-Nachwuchs nicht drin. Einen Denkzettel von Trainer Zeidler erhalten Roche und Sow. Die Stammkräfte und Teamstützen bleiben zur Pause draussen. Soppy fällt beim schwachen Abend ab, weil er bei beiden Gegentoren die Situation falsch einschätzt und bei der Rudelbildung in der Nachspielzeit die Nerven verliert.

Hinweis: Sow bis 46., Roche is 46., Traoré bis 46., Mollet bis 77., Diakité bis 78.

Poaty ab 46., Lekoueirs ab 46., Janneh ab 46., Ajdini ab 77., Kana-Biyik ab 78.

Und so haben die Winti-Spieler abgeschnitten

Trainer Rahmen ist sehr zufrieden mit der Leistung und der Einsatzbereitschaft seines Teams. Einer sticht aus dem Kollektiv heraus – und es ist jener, der in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz fliegt. Stéphane Cueni (24). Ausgerechnet der ehemalige Lausanne-Junior stellt seinen Ex-Klub kalt. Er ist präsent, bissig, stark. Ob er für den Platzverweis nach der Rudelbildung und dem Rencontre mit Soppy viel dafür kann, ist noch nicht ganz klar. «Sie sind aneinandergeraten, wobei er den Arm um seinen Gegner gelegt hat, da war kein Schlag, nichts», sagt Rahmen. Rot für beide war ein salomonisches Urteil. «Aber für mich hat er nichts getan, das rotwürdig ist», sagt Rahmen über seinen starken Sechser. Zudem hebt Rahmen auch die starke Leistung Sidlers hervor, der auf der rechten Seite rauf und runter gesprintet ist. Eigentlich war er gar nicht für die Startelf geplant, sondern ist für den kurzfristig angeschlagenen Rohner reingerutscht. Nicht alle Winterthurer haben beim erlösenden Sieg aber überzeugt. Dansoko zum Beispiel zieht einen weitgehend unglücklichen Abend ein. Er schlägt über Bälle, vergibt eine Grosschance, streut Fehlpässe ein. Immerhin kann er sich in der zweiten Halbzeit steigern.

Hinweis: Kasami bis 66., Buess bis 66., Citherlet bis 81., Golliard bis 81.

Schnedier ab 66., Maluvunu ab 66., Mühl ab 81., Maksutaj ab 81.

