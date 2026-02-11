Kosovarischer Nationalspieler wechselt zum FCZ

Florian Raz Reporter Fussball

Dennis Hediger hat den Zuzug am Dienstag im klub-internen Interview vor dem Winterthur-Spiel schon fast verraten. «Natürlich sind wir froh, wenn wir in der Breite etwas machen können», hat der Trainer des FC Zürich da gesagt. Und Blick hat angekündigt, dass es sich dabei um einen Mittelfeldspieler handeln wird.

Nun steht auch fest, wie der Neuzugang heisst: Es handelt sich um Valon Berisha (33). Der kosovarische Nationalspieler hat in seiner Karriere unter anderem schon für Lazio Rom gespielt. Zuletzt war der in Schweden geborene Berisha beim Linzer ASK unter Vertrag. Dort war er in diesem Jahr allerdings noch nie im Kader. Er befand sich seit längerer Zeit auf Vereinssuche – jetzt hat er beim FCZ unterschrieben. Vorerst bis Ende Saison, allerdings mit der Option, diesen um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Angebot aus Bosnien abgelehnt

Zuletzt soll er ein Angebot des bosnischen Vereins FK Zeljeznicar abgelehnt haben. Nun ist klar, warum. Berishas Berater Josef Bachleitner befand sich in Zürich und hat auf seinem Instagram-Kanal ein Foto aus dem Home of FCZ geteilt. Zusammen mit einem Unterschrifts-Emoji. Kurz darauf wird Berisha offiziell vorgestellt.



Der Zuzug kommt sicher nicht zu früh. Der FCZ wartet seit dem 6. Dezember und sieben Spielen auf einen Liga-Sieg. Die Mannschaft befindet sich in einer Abwärtsspirale, die sich gefährlich in Richtung Barrageplatz dreht.

