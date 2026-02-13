Servette-Verteidiger Anthony Baron wechselt zu Yverdon in die Challenge League. Dort stand er schon einmal unter Vertrag – wenn auch ohne Einsatz.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Anthony Baron verlässt Servette. Wie die Genfer am Freitag bekannt geben, schliesst sich der 33-Jährige dem Challenge-Ligisten Yverdon an. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2028. Über die Ablösesumme werden keine Angaben gemacht.

Für den Innenverteidiger ist es eine Rückkehr nach Yverdon – obwohl er bislang noch nie für die Waadtländer auf dem Feld stand. Nach seiner Verpflichtung im Sommer 2021 wurde er direkt an Nyon verliehen, nach dem Ende des Leihgeschäfts ging es weiter zu Servette.

Für die Genfer kam er in den letzten dreieinhalb Jahren zu 96 Einsätzen, in dieser Saison stand er in der Super League allerdings nur noch elf Mal auf dem Platz. Ob er bald zu seinem ersten Einsatz für Yverdon kommt? Momentan fällt er noch verletzt aus.

