DE
FR
Abonnieren

Kuriose Rückkehr
Anthony Baron wechselt in die Challenge League

Servette-Verteidiger Anthony Baron wechselt zu Yverdon in die Challenge League. Dort stand er schon einmal unter Vertrag – wenn auch ohne Einsatz.
Publiziert: 18:05 Uhr
Kommentieren
1/2
Anthony Baron wechselt von Servette zu Yverdon.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Anthony Baron verlässt Servette. Wie die Genfer am Freitag bekannt geben, schliesst sich der 33-Jährige dem Challenge-Ligisten Yverdon an. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2028. Über die Ablösesumme werden keine Angaben gemacht.

Für den Innenverteidiger ist es eine Rückkehr nach Yverdon – obwohl er bislang noch nie für die Waadtländer auf dem Feld stand. Nach seiner Verpflichtung im Sommer 2021 wurde er direkt an Nyon verliehen, nach dem Ende des Leihgeschäfts ging es weiter zu Servette.

Für die Genfer kam er in den letzten dreieinhalb Jahren zu 96 Einsätzen, in dieser Saison stand er in der Super League allerdings nur noch elf Mal auf dem Platz. Ob er bald zu seinem ersten Einsatz für Yverdon kommt? Momentan fällt er noch verletzt aus.

Noch näher dran an Servette

Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Challenge League
Challenge League
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Challenge League
        Challenge League
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League
        Yverdon Sport FC
        Yverdon Sport FC