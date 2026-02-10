DE
Kommt von Flamengo
Lugano verstärkt sich mit brasilianischem Verteidiger

João Carbone hat beim FC Lugano bis 2029 unterschrieben.
Publiziert: vor 40 Minuten
Neu beim FC Lugano: João Carbone.
Foto: FC Lugano
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Lugano verstärkt seine Verteidigung mit dem jungen Brasilianer João Carbone. Der 21-Jährige kommt aus Rio de Janeiro vom Traditionsklub Flamengo und hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben, teilen die Tessiner mit.

Für Flamengo spielte Carbone fast ausschliesslich für die U20. Trotzdem sieht Sportchef Sebastian Pelzer den Neuzugang als «sofortige Verstärkung für die erste Mannschaft». Er könne als Innenverteidiger und bei Bedarf als Linksverteidiger eingesetzt werden.

