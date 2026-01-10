DE
Kommt aus eigenem Nachwuchs
Thun stattet 17-Jährigen mit erstem Profivertrag aus

Adam Ilic ist ab sofort Teil der ersten Mannschaft des FC Thun. Der Nachwuchsspieler wird von den Berner Oberländern mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet.
Publiziert: 09:41 Uhr
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Adam Ilic hat einen Profivertrag unterschrieben.
Foto: zVg
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Schon seit einigen Wochen trainiert Adam Ilic mit der ersten Mannschaft des FC Thun. Anfang Dezember hat der 17-Jährige sein Debüt in der Super League gegeben. Beim 4:1-Sieg gegen den FC Luzern ist er in der Schlussphase für zehn Minuten zum Einsatz gekommen.

Nun bekommt Ilic seinen ersten Profivertrag. Das teilt der FC Thun am Samstagmorgen mit. Seine ersten Schritte im Fussball hat der Mittelfeldspieler beim FC Münsingen gemacht, mit zwölf Jahren erfolgte der Wechsel in den Nachwuchs des FC Thun. Daneben durchlief er auch mehrere U-Nationalmannschaften der Schweiz.

«Adam hat in der U21 und zuletzt in den Trainings mit der ersten Mannschaft sein Potenzial angedeutet», wird Sportchef Dominik Albrecht in der Medienmitteilung zitiert. «Es gilt nun, dieses mit der nötigen Zeit schrittweise weiterzuentwickeln.»

