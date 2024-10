«Kommt auch!» Die Botschaft von GC-Captain Abrashi vor dem Gang in die Kurve

GC steht nach dem 0:3 in Lausanne unter Zugzwang. Gegen Lugano sollen endlich wieder Punkte her. Ein Manko: Captain Amir Abrashi fehlt GC wegen einer Gelbsperre. Das Spiel wird er in der Fankurve verfolgen, wie GC in einer Videobotschaft am Mittwoch bekannt gibt.